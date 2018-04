Japão deve proteger economia de mercado turbulento, diz ministro O ministro das Finanças do Japão, Kaoru Yosano, disse nesta quinta-feira que o país deve proteger sua economia dos efeitos de um mercado acionário turbulento. Os comentários de Yosano foram feitos enquanto o governo japonês procura maneiras de sustentar as ações em queda, devido ao alerta crescente de que essa desvalorização tem corroído a base de capital dos bancos do país, que mantêm enormes portfólios de ações. Mas Yosano não esclareceu sobre o que o Japão poderia fazer em relação às ações japonesas, que estão operando perto dos menores patamares em 26 anos. "É importante sustentar os preços de ações para a economia, mas as perspectivas estão divididas sobre que passos tomar", disse Yosano em entrevista a um grupo de repórteres.