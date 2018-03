Japão diz que está preparado para combater deflação O presidente do Banco do Japão (BoJ, banco central), Masaaki Shirakawa, afirmou que a instituição está preparada para agir "prontamente e corajosamente" para combater a deflação se isso for necessário, sugerindo a possibilidade de tomar mais medidas de afrouxamento monetário. Shirakawa fez as declarações em um programa de televisão japonês.