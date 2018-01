Japão e Coreia do Sul concordam em negociar acordos de livre comércio Os ministros da Economia dos governos do Japão e Coreia do Sul concordaram, neste sábado, em promover negociações para a realização de acordos regionais de livre comércio. Eles se encontraram pela primeira vez, em mais de dois anos, durante a realização do Fórum Ministerial de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, nas Filipinas.