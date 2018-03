Japão e Coréia iniciam a semana em queda de 3,71% Os mercados japonês e sul coreano registraram hoje o mesmo porcentual de baixa: 3,71%. O humor dos investidores em Tóquio e em Seul foi afetado pela perspectiva de uma guerra mais longa do que o esperado no Iraque. O Nikkei 225 foi afetado pela venda das principais blue chips do índice. Já a queda do índice Kospi foi liderada por papéis da Hyunday Motor e Samsung Electronics. Em Taiwan, os investidores receiam que a epidemia de síndrome respiratória aguda grave, a pneumonia atípica que já matou 56 pessoas ao redor do mundo, possa afetar a economia. O mercado encerrou o dia em baixa de 3,48%. A procura por papéis bancários garantiu a alta de 0,14% nas Filipinas. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -2,91%; Indonésia: -1,20%; Malásia: -0,97%; Tailândia: -1,27% e Cingapura: -3,50%.