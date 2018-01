Japão e México próximos de acordo de livre comércio O Japão e o México devem estabelecer um acordo preliminar de livre comércio durante o fim de semana, informou a agência de notícias Kyodo. O acordo preliminar deve abrir caminho para que as duas nações fechem um pacto de comércio até o final do mês, data limite imposta pelo México para a conclusão de um acordo. Ontem, ambos países chegaram a um acordo básico sobre produtos agrícolas, ponto crítico das negociações. O acordo preliminar deveria ter sido fechado em outubro, mas as conversas foram suspensas após o México realizar demandas adicionais envolvendo tarifas de importação para o suco de laranja.