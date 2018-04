Japão emitirá moedas comemorativas da emigração ao Brasil O Japão emitirá uma moeda de 500 ienes para comemorar, em 2008, os cem anos do início da emigração japonesa ao Brasil, informou nesta terça-feira, 17, o Ministério das Finanças japonês. A moeda, com um diâmetro de 26,5 milímetros, mostrará em uma das faces a escultura de uma família japonesa de imigrantes na cidade de Santos. A outra face mostrará um desenho de flores de cerejeira e grãos de café, como símbolos dos dois países, respectivamente. A emigração japonesa ao Brasil começou em 28 de abril de 1908, quando o navio Kasato Maru partiu do porto de Kobe rumo a Santos com 781 japoneses que viriam morar no país. O valor das moedas será o de sua denominação (US$ 4,19), e estas serão vendidas nas instituições financeiras do Japão, segundo o ministério. Ainda não se determinou a quantidade de moedas comemorativas que serão cunhadas. Atualmente, a colônia japonesa no Brasil, concentrada na cidade de São Paulo, é a maior no mundo. Muitos dos descendentes brasileiros dos emigrantes, em busca de oportunidades, retornaram ao Japão, onde hoje somam mais de 200 mil pessoas.