Japão encontra mais um caso suspeito de vaca louca Autoridades sanitárias do Japão encontraram mais um caso suspeito de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), a doença da vaca louca. Desta vez a suspeita recai sobre um bovino abatido com menos de dois anos de idade em Hokkaido, norte do país. É o segundo em dois dias. Se as suspeitas de ontem e hoje forem confirmadas, serão 12 os casos da doença em território japonês. Na suspeita revelada ontem o bovino tinha mais de 16 anos de idade. O Japão descobriu seu primeiro caso de vaca louca em setembro de 2001. Foi o primeiro país a registrar a doença fora da Europa. Logo depois, Canadá e Estados Unidos também descobriram animais contaminados em seus rebanhos. Cientistas acreditam que o consumo de carne contaminada pela vaca louca é a causa da ocorrência do mal de Creudtzfeldt-Jacob, doença letal, que degenera o sistema nervoso humano.