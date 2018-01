Japão espera maior crescimento dos últimos 8 anos O governo japonês elevou suas previsões de crescimento para o atual ano fiscal, que termina em 30 de março, e para o próximo ano fiscal. As novas estimativas não são meta oficial. O gabinete informou prever expansão real de 3,5% no atual ano fiscal, de estimativa anterior de crescimento real de 1,8%. Se concretizado, será a maior expansão dos últimos oito anos, desde o ano fiscal de 1996, quando houve crescimento real de 3,6%. A revisão é conseqüência de um salto previsto de 2,6% no consumo privado, em comparação a uma estimativa inicial de aumento de 1,1%, e de 9,9% nos investimentos de capital das empresas, contra previsão anterior de alta de 7,2%. O crescimento nominal previsto foi elevado para 1,8%, de cálculo de expansão anterior de 0,5%. Para o próximo ano fiscal, que começa em abril de 2005, o gabinete revisou seus cálculos de expansão real do PIB para "um pouco acima de 2%" e nominal de "cerca de 1,5%". As informações são da Dow Jones.