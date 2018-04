Japão faz pior avaliação para economia do país desde 1975

O governo do Japão piorou sua visão para as perspectivas para a economia do país em fevereiro, pelo quinto mês seguindo, o período mais longo de avaliações negativas desde 2001, utilizando, desta vez, da mais grave linguagem desde janeiro de 1975. A maior economia da Ásia está "piorando rapidamente em uma severa situação", disse o relatório do governo sobre as condições econômicas. Em janeiro, o governo descreveu a economia apenas como "piorando rapidamente". Veja Também: Japão decide manter taxa em 0,1% ao ano De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Com a crise econômica global levando o Japão para uma recessão mais profunda e generalizada, na avaliação setorial, o relatório do gabinete do governo piorou as avaliações para o consumo, para as importações e para o desempenho global. O aumento do pessimismo presente no relatório pode alimentar expectativas de que o primeiro-ministro Taro Aso, em breve, irá lançar um quarto pacote de estímulo. "Está ficando claro que a deterioração econômica, anteriormente concentrada no setor corporativo, está contaminando as famílias, disse o relatório. Assim, a avaliação para o consumo foi reduzida para "caindo moderadamente", de "em tom modesto recentemente". A avaliação para as importações foi cortada para "caindo", ao invés de "caindo moderadamente", porque as companhias e os consumidores estão reduzindo os gastos com produtos estrangeiros, disse o relatório do governo. Para a economia global, o relatório considera que a desaceleração está "aprofundando-se rapidamente". As informações são da Dow Jones.