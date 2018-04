Japão fecha em queda pelo sétimo pregão consecutivo As fortes baixas registradas no mercado norte-americano (Dow Jones: -2,13%; Nasdaq: -2,82%) refletiram-se na bolsa de Tóquio nesta quinta-feira. O índice Nikkei 225 fechou em queda de 0,49%, acumulando baixa de 7,4% nas últimas sete sessões. Os papéis da Canon caíram 3,2%. Nas Filipinas, as compras realizadas por fundos de investimentos estrangeiros garantiram a alta de 1,63%, aos 1.214,10 pontos, a maior alta desde 14 de setembro. As compras aconteceram no final dos negócios, quando os investidores decidiram aproveitar os preços baixos das ações, principalmente de algumas blue chips. Em Seul, o pregão fechou misto, com alta de 0,36%. Taiwan também fechou em leve alta (+0,23%). As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. caíram 0,6% e os da Korea Hynix Semiconductor Inc., 3,2%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: 0,52%; Indonésia: -0,69%; Malásia: -0,87%; Tailândia: -0,59% e Cingapura: -1,04%.