Japão, Filipinas e Taiwan encerram semana em queda A bolsa japonesa fechou hoje em queda de 3,22%, aos 9.635,35 pontos, seguindo as baixas em Wall Street (Dow Jones: -1,31%; Nasdaq: -1,81%). Os investidores do mercado japonês realizaram lucro e provocaram a maior queda do Nikkei 225 em três meses. Manila encerrou o dia com desvalorização (-1,09%), também com realização de lucros. Taiwan registrou seu terceiro dia consecutivo de queda (-0,80%) liderada por papéis do setor financeiro, depois que uma lei para reestruturação de fundos não foi aprovada. Já o mercado sul-coreano fechou em alta de 0,52%, revertendo as perdas registradas na primeira metade do pregão, com as compras realizadas por investidores estrangeiros. Às 5h15 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,23%; Indonésia: +0,28%; Malásia: -0,63%; Tailândia: +1,77% e Cingapura: +1,43%.