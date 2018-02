Japão mantém taxa básica de juros em 0,1% ao ano

A decisão segue-se à divulgação dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) japonês, na última segunda-feira (16) que mostraram que a economia cresceu 4,8% no terceiro trimestre, em bases anuais, superando a previsão dos analistas. Mas os dados mostraram também que o deflator da demanda doméstica - um indicador do movimento dos preços -, caiu em seu ritmo mais rápido em mais de 50 anos, ressaltando a pressão deflacionária na economia.

Para analistas, o BOJ não vai elevar as taxas de juros num futuro próximo, tendo em vista que a deflação está pesando sobre a demanda interna.

O Banco Central também revisou para cima a sua avaliação econômica, dizendo que a economia japonesa "está melhorando" devido a várias medidas adotadas no país e no exterior. As informações são da Dow Jones.