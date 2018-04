Japão melhora perspectiva econômica pelo 3º mês seguido

O Japão melhorou sua avaliação da economia pela terceira vez consecutiva em julho diante de um consumo privado ganhando modesto apoio dos esforços incentivo do governo. A economia do país deve começar a crescer nos próximos meses depois que as empresas terminarem de ajustar seus estoques e outras economias melhoram, informou o governo em relatório mensal divulgado nesta segunda-feira.

Segundo a nova estimativa, o Japão deve apresentar um modesto crescimento de 0,4 por cento no trimestre de abril a junho depois de um declínio recorde de 3,8 por cento no trimestre anterior. Mas o crescimento leve ainda manterá a economia do país em níveis mais baixos de atividade que há um ano.