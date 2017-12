Japão não tem pressa em retirar embargo à carne dos EUA O ministro do Comércio japonês, Shoichi Nakagawa, disse que o Japão não tem pressa em retirar o embargo às importações de carne bovina dos EUA. Falando a repórteres depois de ter se reunido ontem à noite com a secretária de Agricultura dos EUA, Ann Veneman, Nakagawa não quis dar uma previsão de quanto tempo levaria para que o país acabasse com a proibição. Segundo ele, a confiança do consumidor japonês pode despencar se o embargo for retirado muito rápido. Veneman, que deu uma entrevista separadamente depois de Nakagawa ter deixado a sede do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em Washington, disse que eles não discutiram detalhes de como o Japão procederia para acabar com o veto à carne americana. O Japão, maior mercado de exportação para a carne americana, proibiu a entrada da carne americana imediatamente após o USDA ter confirmado o primeiro caso do mal da vaca louca em território americano. O Japão importou 122.142 toneladas de carne bovina dos EUA nos primeiros 5 meses de 2003, volume 22% maior que as 99.997 toneladas registradas no mesmo período de 2002, de acordo com o USDA. Comitiva japonesa visitará abatedouros nos EUA e Canadá Em visita separada, uma equipe de especialistas japoneses deixou Tóquio nesta quinta-feira em direção aos EUA e ao Canadá para investigar o único caso de vaca louca confirmado nos EUA. De acordo com um jornal local, Tóquio considera permitir as importações da carne bovina americana proveniente de fazendas que testam todos os animais de seu rebanho, como acontece no Japão. A comitiva, que inclui representantes da indústria e autoridades dos Ministérios da Agricultura e Saúde japoneses, vai visitar primeiro a capital americana, Washington D.C, e depois segue para o estado de Washington - onde o animal contaminado foi encontrado - e para a província de Alberta, no Canadá. Durante a viagem, os representantes pretendem discutir as medidas de segurança adotadas pelos EUA e também visitar abatedouros. "A retirada do embargo não depende de uma proposta nossa e sim dos EUA", disse Hiroaki Ogura, do governo japonês. "O objetivo principal da missão é saber sobre as medidas de segurança implementadas no passado pelos EUA e como eles pretendem melhorar tais medidas. Não é uma negociação", completou.