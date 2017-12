Japão perde caso de antidumping contra os EUA O painel de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) rejeitou queixas levantadas pelo Japão de que os EUA estão violando as normas da OMC mantendo tarifas antidumping sobre as importações de chapas de aço tratadas em superfície do Japão, segundo informações da Kyodo News, citando fontes do comércio. A decisão marca a primeira derrota do Japão em uma série de disputas contra os EUA sobre medidas antidumping adotadas pelo governo norte-americano junto à OMC, afirmam as fontes. O Japão entrou com a queixa junto à OMC sobre as chapas de aço tratadas em superfície, utilizadas no setor automobilístico em janeiro de 2002. O Japão argumentava que os EUA mantinham tarifas antidumping sobre produtos de aço durante mais de oit o anos, sem fornecerem razões evidentes, apesar das normas da OMC que limitam a princípio a imposição dessas tarifas para menos de cinco anos. Contudo, o painel da OMC disse em relatório preliminar que as leis dos EUA e os procedimentos estão em conformi dade com as normas sobre comércio da OMC, dizem as fontes. O Japão deverá continuar prosseguindo com seu caso junto à OMC. As informações são da agência Dow Jones.