Japão planeja lançar novo pacote de estímulo O Japão estuda um novo pacote de estímulo de pelo menos US$ 31 bilhões no atual ano fiscal, que incluiria medidas para conter a valorização do iene e a queda dos preços das ações, disse hoje o porta-voz do governo japonês, Hirofumi Hirano. O governo precisa adotar uma "medida tendo em vista o fortalecimento do iene e dos problemas relacionados aos preços das ações" e planeja gastar "pelo menos 2,7 trilhões de ienes (US$ 31 bilhões)", disse o porta-voz.