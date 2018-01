Japão pode usar álcool brasileiro a partir de 2010 Algumas centrais de energia elétrica do Japão começarão a utilizar o álcool produzido pela Petrobras a partir de 2010, informa a imprensa japonesa nesta segunda-feira. O Japão produz atualmente dois terços da eletricidade que consome em estações térmicas operadas com combustíveis fósseis como carvão, petróleo ou gás natural, e, embora o álcool seja mais caro a curto prazo, seu uso é necessário para reduzir a poluição, segundo o jornal Nihon Keizai. A Petrobras trabalhará com a importadora japonesa Mitsui para enviar 3 bilhões de litros por ano ao Japão, segundo o jornal, que menciona a Tokyo Electric Power como uma das empresas interessadas em usar o álcool em suas centrais. O álcool é considerado uma substância livre de dióxido de carbono pelo Protocolo de Kyoto (sobre o reaquecimento atmosférico), já que o cultivo de cana-de-açúcar absorve os gases causadores do calor. O Brasil, o primeiro produtor mundial de álcool, planeja duplicar sua produção do combustível a 30 bilhões de litros até 2014, segundo a mesma fonte.