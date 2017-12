Japão recusa-se a retirar embargo à carne canadense O ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão, Yoshiyuki Kamei, rejeitou hoje o pedido do Canadá para que a nação asiática retirasse o embargo às importações de carne bovina canadense, informa a agência Kyodo News. Kamei anunciou a decisão depois do ministro da Agricultura canadense, Bob Speller, ter feito uma apresentação sobre as medidas adotadas pelo governo canadense para assegurar a segurança da carne bovina, seguindo o registro de um caso de vaca louca no Canadá em maio do ano passado. "É difícil ganhar o entendimento do público para retirar a proibição", afirmou Kamei a Speller, de acordo com a agência de notícias japonesa. Speller chegou a Tóquio na manhã de hoje com a missão de persuadir o Japão a retirar seu embargo à carne canadense. O Japão pediu que o Canadá adote medidas mais rígidas para assegurar a segurança da carne. "Quero que todos os animais canadenses sejam testados para a vaca louca, como acontece no Japão, ou que o país tome medidas de segurança que tenham o mesmo efeito", disse Kamei, segundo a Kyodo News. Speller anunciou no final da semana passada que os testes de vaca louca será expandidos para cerca de 8 mil animais por ano, das atuais 5.500 cabeças. O governo canadense pretende aumentar o número para 30 mil cabeças dentro de 5 anos.