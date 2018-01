Japão reduz estimativa de crescimento entre julho e setembro O governo japonês anunciou nesta sexta-feira uma forte redução das estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no período de julho a setembro, com um índice anualizado de 0,8%, contra 2% do relatório preliminar. O corte é resultado do crescimento menor nos investimentos de capital e do baixo consumo. O ministro das Finanças, Koji Omi, disse que "o processo de recuperação econômica continua intacto", já que o investimento continua subindo, embora a um ritmo mais lento, e o consumo foi afetado por fatores como o mau tempo. Segundo analistas consultados pela agência Kyodo, o resultado deve afetar a decisão do Banco do Japão de subir as taxas de juros. Em relação ao trimestre anterior, o PIB cresceu 0,2%, contra 0,5% da previsão anterior. O mercado esperava uma alta de 1% no ano e 0,3% no trimestre.