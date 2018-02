Japão registra seu pior desempenho em quatro meses O índice Nikkei 225, da bolsa japonesa, fechou hoje seus negócios em baixa de 2,06, aos 9.791,43 pontos, o pior resultado em quatro meses. As vendas em Tóquio se intensificaram depois que a NEC Corp duplicou sua perspectiva de perdas em razão da queda da demanda por semicondutores e computadores pessoais. Em Seul, o índice Kospi caiu 0,76% com a realização de lucros e a decepção dos investidores com os dados sobre as exportações em janeiro. Em Taiwan, os investidores realizaram lucros antecipando-se ao feriado do Ano Novo chinês. O mercado em Taipé encerrou os negócios desta sexta-feira em -0,24%. Nas Filipinas, porém, o crescimento do PIB além do esperado em 2001 continuou a estimular os investidores e a bolsa de Manila fechou em alta de 1,79%. Não houve negociações na Malásia por ser feriado nacional. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,11%; Indonésia: +0,52%; Tailândia: -0,04% e Cingapura: +0,48%.