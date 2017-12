Japão rejeita pedido dos EUA para discutir embargo à carne O Japão rejeitou o pedido dos EUA de discutir uma possível retirada do embargo às importações de carne bovina norte-americana. De acordo com um representante do Ministério da Agricultura japonês, que falou depois de ter se reunido com uma delegação dos EUA em Tóquio, as autoridades norte-americanas deveriam primeiro esclarecer os fatos em torno da descoberta do caso de vaca louca nos EUA. "Primeiro nós temos que confirmar os fatos; portanto, ainda é muito cedo para ter tal discussão", disse o representante japonês a repórteres. O Japão, que é o maior mercado externo para a carne bovina norte-americana e comprou mais de US$ 1 bilhão do produto no ano passado, se juntou a mais de duas dúzias de países que proibiram a entrada da carne norte-americana na semana passada, seguindo o registro do primeiro caso da doença nos EUA. Uma delegação do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), liderada por David Hegwood, conselheiro da secretária de Agricultura, Ann Veneman, se reuniu hoje com autoridades japonesas em Tóquio. O veterinário-chefe do USDA, Ron DeHaven, disse ontem que as restrições comerciais impostas à carne bovina norte-americana "não têm fundamento científico". Segundo ele, alguns cortes de carne não oferecem risco de contaminação, como steaks, fígado e língua. As informações são da Dow Jones.