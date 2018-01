Japão revisa alta do crescimento anual para 5,5% A economia japonesa cresceu a um ritmo anual de 5,5% entre outubro e dezembro do ano passado, informou o Governo, melhorando a alta de 4,8% anunciada em um relatório anterior. Já o PIB cresceu 1,3% em relação ao trimestre de julho a setembro, superando a estatística anterior de 1,2%, segundo fontes citadas pela agência local Kyodo. Ao calculá-lo em termos nominais, ou sem levar em conta as variações pontuais como os ajustes de preços, o PIB do último trimestre de 2006 aumentou 1,4%, ou 5,6% em termos anuais. Na estatística inicial, a alta nominal era de 1,2%, se traduzindo em um aumento anual de 5%. O número do crescimento econômico para todo o ano fiscal de 2006 deverá ser divulgado em abril, já que o ano japonês termina em 31 de março.