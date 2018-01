Japão revisa em alta PIB no 2º trimestre O governo japonês elevou sua avaliação sobre o desempenho da economia durante o trimestre abril-junho, ao maior ritmo em dois anos e meio, graças a elevação nos investimentos pelas companhias do país. O PIB cresceu 1% no segundo trimestre, disse o governo, que anteriormente calculou expansão de 0,6%. É a maior expansão registrada desde o quarto trimestre de 2000, quando a economia cresceu 1,3%. Em termos anualizados, a economia cresceu 3,9% reais, acima de 2,3% na leitura preliminar. O número é superior ao crescimento anualizado do PIB norte-americano de 3,1% no segundo trimestre e da contração de 0,1% do PIB europeu.