Japão suspende operações de filial do Banco do Brasil A Agência de Serviços Financeiros do Japão determinou que a filial do Banco do Brasil em Tóquio suspenda as suas operações de remessa e câmbio a partir de 24 de dezembro. O órgão regulador informou que está punindo o Banco do Brasil por governança inadequada ao não agir em conformidade com as leis locais e não confirmar a identidade dos clientes. Sem dar detalhes, a agência informou que está punindo o banco por dar informações vagas sobre algumas transações suspeitas. A agência informou que vai revisar a ordem de suspensão no dia 26 de dezembro de 2005, se o Banco do Brasil submeter um plano para melhorar suas atuação e realize progressos na adoção desse plano.