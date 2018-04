Japão também está em recessão O governo japonês informou esta manhã (noite de domingo, no horário brasileiro) que o Produto Interno Bruto (PIB) teve uma contração de 0,4% no terceiro trimestre, em relação a igual período do ano passado. Como a segunda maior economia do mundo já havia tido retração de 3% no trimestre anterior, está oficialmente em recessão - processo que se caracteriza por dois trimestres seguidos de queda do PIB. Sexta-feira, a zona do euro anunciou que também está em recessão.