Japão tem a pior queda em 18 anos O índice Nikkei 225 da bolsa japonesa fechou hoje em baixa de 1,62%, aos 9.775,60 pontos, o pior resultado em 18 anos. A queda dos principais índices dos mercados americanos (Dow Jones: -2,22%, Nasdaq: -2,91%) provocaram a venda de papéis de tecnologia e as preocupações sobre a recuperação da economia limitou a procura por barganhas. A bolsa filipina registrou queda de 0,77% ainda com correção técnica depois dos recentes ganhos. Em Taipé, o impacto do resultado das bolsas americanas foi contido por compras realizadas, segundo suspeitas, pelo governo. O índice local fechou em ligeira queda de 0,10%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi subiu 1,33% puxado por ações de empresas fabricantes de semicondutores, em razão do aumento do preço dos chips. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,33%; Indonésia: +0,02%; Malásia: -0,52%; Tailândia: +2,03% e Cingapura: -1,50%.