Japão tem déficit comercial de ¥ 53,4 bilhões em abril O governo do Japão informou que o país teve um déficit comercial de ¥ 53,4 bilhões em abril; economistas citados pela Dow Jones previam um déficit maior, de ¥ 325 bilhões. As exportações japonesas cresceram 8,0% em comparação com abril do ano passado, enquanto a expectativa era um crescimento de 6,0%. As importações caíram 4,2% em relação ao mesmo mês de 2014.