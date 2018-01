Japão tem maior crescimento dos últimos 13 anos A economia japonesa registrou no quarto trimestre de 2003 sua maior expansão dos últimos 13 anos, refletindo crescimento inesperado no consumo. O PIB no período cresceu 1,7% em relação ao trimestre anterior, alta mais expressiva desde a bolha imobiliária e acionária de 1990 e acima das previsões de 1,2% dos economistas. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a economia cresceu 7%. Em 2003, a expansão foi de 2,3%. Nos trimestres anteriores, a economia foi alimentada por aumento nas exportações e dos investimentos das empresas. Mas no trimestre outubro/dezembro, o consumo privado cresceu 0,8%, depois de alta de 0,5% no trimestre anterior. Os dados do PIB mostraram, entretanto, que a pressão deflacionária persistiu durante o último trimestre de 2003. O deflator - que avalia o impacto das mudanças de preços sobre o crescimento real da economia - deteriorou-se para -2,6, de -2,1 no trimestre anterior. As informações são da Dow Jones.