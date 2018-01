Japão tem pior déficit comercial dos últimos 23 anos Em janeiro, o Japão registrou o maior déficit comercial dos últimos 23 anos. O saldo negativo - que representou o primeiro para o período em cinco anos - foi de 348,9 bilhões de ienes (US$ 2,931 bilhões), devido, segundo o governo, ao aumento dos preços do petróleo cru. Com a influência da alta dos preços das importações de petróleo, o déficit de janeiro coincidiu também com a redução das exportações para os países vizinhos, por ocasião das festividades do Ano Novo lunar, segundo fontes oficiais citadas pela agência local Kyodo. As importações japonesas subiram 27,0%, para 5,3 trilhões de ienes (cerca de US$ 45,016 bilhões), enquanto as exportações cresceram 13,5%, para 5 trilhões de ienes (cerca de US$ 42,084 bilhões). Devido ao aumento de 46,4% no preço do petróleo, as compras do Japão subiram 67,2%. Força Os analistas afirmam que o caráter pontual do déficit comercial fará com que nos próximos meses as exportações retomem força, com a ajuda de fatores como o crescimento econômico nos Estados Unidos. Brasil e América Latina Com o Brasil, o Japão registrou um déficit de 25,658 bilhões de ienes (US$ 215 milhões), com aumentos nas exportações (32,7%) e nas importações (35,1%). Com a América Latina no geral, o excedente comercial japonês em janeiro caiu 3,0%, para 65,253 bilhões de ienes (US$ 548 milhões), com uma alta nas exportações de 28,5% e um aumento das importações de 44,7%.