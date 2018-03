Japão tem superávit comercial de US$ 4,13 bi em novembro

No geral, as exportações japonesas caíram 6,2% na comparação com novembro do ano passado, para 4,992 trilhões de ienes, marcando o 14º mês consecutivo de declínio, mas o resultado veio melhor do que a queda de 23,2% registrada em outubro. As importações diminuíram 16,8% frente a novembro do ano passado, para 4,618 trilhões de ienes, o 13º recuo consecutivo.

As exportações para a China subiram 7,8% em novembro, para 922,2 bilhões de ienes, impulsionadas pela forte demanda por plásticos e autopeças, entre outros itens. Para a Ásia como um todo, os embarques aumentaram 4,7%, para 2,698 trilhões de ienes.

"A demanda externa está aparentemente mais forte do que pensávamos, e o governo está empenhado em dar à economia uma ajuda adicional" disse Toshihiro Nagahama, economista-chefe do instituto de pesquisas Dai-ichi Life, referindo-se ao pacote de estímulo que deverá entrar em vigor a partir de janeiro.

Os exportadores esperam agora que o câmbio japonês mantenha um comportamento favorável. "Se o dólar se mantiver abaixo de 90 ienes, os exportadores japoneses perderão competitividade frente aos rivais, o que pode comprometer a retomada do crescimento" afirma Norio Miyagawa, economista do Shinko Research Institute. As informações são da Dow Jones.