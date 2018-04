Japão tenta elevar crédito bancário

O órgão regulador do sistema financeiro do Japão informou ontem que vai amenizar algumas regras de contabilidade para os bancos domésticos, em uma tentativa de reduzir a pressão sobre a base de capital desses bancos. O intuito é que as instituições, especialmente as menores, ofereçam mais empréstimos a empresas e consumidores para impulsionar o crescimento. As novas regras entrarão em vigor em tempo suficiente para que os bancos possam adotá-las ainda para os balanços do período abril a dezembro, de acordo com as informações do órgão regulador. Elas terão validade até o final de março de 2012.