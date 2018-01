Japão teve menor taxa de desemprego desde 1998 A taxa de desemprego no Japão caiu 0,1 ponto percentual em novembro em relação ao mês anterior e ficou em 4%, nível mais baixo desde março de 1998, informou hoje o governo do país asiático. Segundo o relatório preliminar do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, o número de pessoas sem emprego no Japão foi de 2,59 milhões - 330.000 a menos do que em outubro.