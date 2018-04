Japão vai emprestar US$ 100 bi para o FMI O Fundo Monetário Internacional (FMI) assinou um empréstimo de US$ 100 bilhões com o Japão. O acordo está programado para ficar disponível por pelo menos um ano e pode ser estendido por, no máximo, cinco anos. "Essa é a maior contribuição financeira individual já feita por um país-membro do FMI e demonstra a liderança e o compromisso do Japão com uma abordagem multilateral para a economia global", afirmou o FMI.