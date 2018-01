Japão volta a receber carne dos EUA O primeiro embarque de carne bovina norte-americana chegou ao Japão depois que o governo retirou o embargo imposto há dois anos, anunciaram os ministérios da Saúde e da Agricultura nesta sexta-feira, de acordo com a agência de notícias Kyodo News. O volume de cerca de 4,6 toneladas, importado pela Marudai Food Co. (2288.TO), a maior produtora de presunto e salsicha de Osaka, chegou ao Aeroporto Internacional de Narita, nos arredores de Tóquio, segundo autoridades. Tóquio retirou na segunda-feira o embargo imposto à carne bovina norte-americana em 2003 após a descoberta de casos de vaca louca em fazendas de ambos os países. Do outro lado, a Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas do Japão afirmou nesta sexta-feira que também iria retomar as exportações de carne bovina aos Estados Unidos, publicou a Kyodo News. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) anunciou também na segunda-feira a retirada parcial do embargo de quatro anos imposto às importações de carne bovina japonesa.