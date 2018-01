Japão volta a ver sinais favoráveis na economia O ambiente econômico no Japão oferece sinais favoráveis de mudança, incluindo os preços das ações e os acontecimentos na economia dos EUA, disse o relatório do Gabinete do Governo divulgado nesta terça-feira. É a primeira vez em cinco meses que o governo faz previsão positiva sobre a economia. O governo manteve, no entanto, sua visão de que a atividade permanece estável de modo geral. O relatório acrescentou ainda haver "sinais de enfraquecimento em algumas áreas". Mas apesar do tom mais positivo, os comentários sobre cada setor permaneceram divergentes. A visão sobre as perspectivas da produção industrial, dos investimentos em residências e sobre o mercado de trabalho melhoraram. Mas o país reduziu suas previsões para as exportações, principal motor da economia do país. O governo elevou para estável, de fraco, sua percepção sobre a produção industrial, a qual cresceu 2,6% em maio, de acordo com o relatório. Sobre o mercado de trabalho, o gabinete ainda considera a situação "severa", mas acrescentou ter verificado sinais de recuperação em alguns locais. O setor imobiliário residencial está melhorando, disse o relatório, que destacou a elevação de 13,4% nas obras iniciadas em junho. As exportações caíram em junho em termos anuais pela primeira vez em 15 meses, observou o relatório.