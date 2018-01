Japonesa Sompo conquista conta de seguro transportes do Grupo Volks no Brasil

A japonesa Sompo Seguros levou a conta de seguro transportes do Grupo Volkswagen do Brasil em uma disputa que envolveu outras seis seguradoras. O contrato inclui as marcas Audi, MAN e Volkswagen e valerá para o triênio 2018/2020. Antes, o seguro da alemã estava nas mãos da Sura, que desembarcou no País no ano passado ao comprar a operação da RSA na América Latina. Até agosto, a Sompo emitiu mais de R$ 180 milhões em prêmios no setor de transportes, crescimento de 26,9% em um ano.