Japoneses propõem que Argentina venda parte do território O secretário de Finanças da Argentina, Guillermo Nielsen, esteve esta semana em Tókio para começar o diálogo para o futuro refinanciamento da dívida pública argentina com os credores privados japoneses. No total, 30 mil habitantes desse país possuem 3% dos títulos emitidos pela Argentina, principalmente os denominados ?bônus samurai?, que atingem US$ 2,7 bilhões. Diante de um auditório de autoridades do Japan Bank for International Cooperation, banqueiros, economistas e aposentados que investiram nos papéis argentinos, Nielsen pediu desculpas pela crise e pelo caltoe da Argentina. Na reunião, os investidores japoneses deixaram o secretário constrangido. Primeiro, propuseram que a Argentina venda parte de seu território para pagar as dívidas com o resto do mundo, seguindo o exemplo da Rússia, que no século XIX vendeu o Alaska para os Estados Unidos. Nos últimos meses, diversas ONGs argentinas denunciaram que existiriam ?planos? dentro da classe política local para vender a Patagônia, região no sul da Argentina, rica em minérios, gás e petróleo, que está praticamente despovoada. Como se não bastasse a proposta de venda, outros investidores japoneses perguntaram a Nielsen ?porque gastaram dinheiro participando da Copa, em vez de pagar suas dívidas??. FMI A diretoria do Fundo Monetário Internacional (FMI) se reuniria nesta sexta-feira para revisar o acordo provisório assinado em janeiro com o governo do presidente Eduardo Duhalde, e verificar se as metas bimestrais prometidas pela Argentina foram cumpridas. O ministro da Economia, Roberto Lavagna, considera que toda a ?tarefa de casa? foi realizada. Em janeiro, Lavagna conseguiu um superávit fiscal de 854 milhões de pesos, o dobro da meta pacatada com o FMI. Para fevereiro, a meta era de 300 milhões de pesos, mas o governo calcula que teria obtido um superávit de 400 milhões. O ministro também conseguiu manter a inflação estancada. Além disso, a cotação do dólar, prevista no acordo em 3,85 pesos, acabou sendo menor, em média de 3,20 pesos. Lavagna também poderá ostentar ao FMI a retomada dos acordos de redução dos déficits fiscais com as províncias. O ministro também deu a largada no processo de resgate dos bônus que os governos provinciais utilizam como ?moeda paralela? para o pagamento de funcionários públicos. No entanto, Lavagna não conseguiu ainda convencer o Congresso Nacional de que aprove a totalidade do pacote tributário. Além disso, o governo está tendo problemas com os bancos por causa da decisão da Corte Suprema de Justiça de ?redolarizar? os depósitos bancários, transformados em pesos por ordem do presidente Duhalde em janeiro do ano passado. Ao longo desta semana os bancos insistiram ao governo sobre a necessidade de criar um bônus compulsório, em dólares, que seria entregue aos correntistas. No entanto, o ministro Lavagna se nega a discutir a questão. Nesta quinta-feira, o presidente da Associação de Bancos da Argentina (ABA), reuniu-se com integrantes da Corte Suprema para explicar que as entidades financeiras teriam graves dificuldades caso tenham que entregar os depósitos de 380 mil correntistas, o equivalente a US$ 9 bilhões.