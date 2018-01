Jaques Wagner nega atrito com Palocci e Furlan O ministro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Jaques Wagner, negou hoje, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, que esteja em atrito com os ministros da Fazenda, Antonio Palocci, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. As especulações em torno de um possível desentendimento com os ministros da área econômica começaram depois que Jaques Wagner descartou Furlan e Palocci do debate sobre desenvolvimento, que será realizado hoje no Conselho. "Não tem absolutamente nenhum mal-estar", garantiu Wagner. "Na verdade esse seminário foi preparado há três meses. O conselho está debruçado, por encomenda do presidente da República, em construir uma agenda nacional do desenvolvimento. O ministro Palocci esteve no dia 13 de maio no Conselho e o ministro Furlan já esteve no mês anterior discutindo política industrial", disse o ministro. "Não tem seguramente mal-estar", reafirmou. "A equipe é uma só, tem um técnico chamado presidente Luiz Inácio", ressaltou Jaques Wagner. "Eu espero que hoje a gente aproveite esse grande momento que o Brasil está vivendo de 1 milhão e 200 mil novos empregos até julho, e uma taxa de crescimento que todos aguardam, acima de 4,5%, e agora juntar empresários, trabalhadores e a sociedade para aproveitar esses bons indicadores e empurrar mais ainda o crescimento brasileiro", disse Jaques Wagner, referindo-se ao seminário que será promovido hoje pelo Conselho. O seminário, que será realizado hoje, no Palácio do Planalto, será dividido em duas etapas. A primeira, com palestras dos ministros do Planejamento, Guido Mantega, e da Casa Civil, José Dirceu, e a segunda, à tarde, com exposição do presidente do BNDES, Carlos Lessa, e participação de representantes de conselhos de desenvolvimento da União Européia, Portugal e Espanha.