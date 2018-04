Jato ERJ 145 XR da Embraer em fase final de certificação A Embraer comunicou que o primeiro exemplar de linha do ERJ 145 XR, nova versão da família brasileira de jatos regionais, entrou na fase final do processo de certificação que deverá ser concluído em setembro próximo. A primeira entrega dessa aeronave, para o cliente lançador Continental Express, está prevista para outubro deste ano. A Continental tem 104 encomendas firmes e 100 opções de compra desse avião. O jato é desenhado para 50 passageiros e tem alcance extra-longo, característica indicada pela sigla XR. O novo modelo complementa a família ERJ 145, que passa a contar com três versões, destinadas a aplicações específicas, nas quais o diferencial é a capacidade de combustível e os pesos de projeto. Segundo a Embraer, a principal diferença visual do novo avião com relação aos modelos anteriores são as extremidades da asa, equipadas com "winglets", dispositivo que diminui a turbulência, diminuindo o consumo de combustível e aumentando a autonomia de vôo. O ERJ 145 XR é equipado com motores Rolls-Royce AE3007 A1E, com cerca de 17% a mais de tração em relação aos motores AE3007 A1 que equipam o modelo ERJ 145 LR, e tanque de combustível auxiliar com capacidade de 1000 litros adicionais, resultando na possibilidade de voar até 2.000 milhas náuticas ou 3.600 km. O primeiro Embraer 145 XR de série, identificado como de NS 590, já realizou seu primeiro vôo e atualmente passa por testes de vibrações em solo. O próximo passo são os ensaios em vôo, incluindo testes de vibração aerodinâmica ("flutter") , alta velocidade e sistemas de combustível.