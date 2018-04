JBS desiste de aquisição da norte-americana National Beef O JBS informou nesta sexta-feira que desistiu da aquisição da norte-americana National Beef, após não encontrar "condições satisfatórias" diante de um processo judicial nos Estados Unidos que tentava bloquear o negócio por motivos concorrenciais. A aquisição havia sido anunciada no início de março do ano passado. O Departamento de Justiça norte-americano abriu o processo para impedir a operação em 20 de outubro. Se o JBS conseguisse completar a compra da National Beef, se tornaria a maior empresa produtora de carne bovina do mundo. Atualmente, o grupo brasileiro é o maior em capacidade de abate, com operações na Austrália, Itália, Argentina, EUA e Brasil. O JBS tem oito unidades de bovinos nos EUA, com capacidade diária de 28,1 mil cabeças e três para abate de suínos. (Por Roberto Samora)