JBS Friboi compra australiana Tatiara Meat por US$ 27,5 mi

A JBS Friboi firmou acordo com o Vion Food Group para a compra da australiana Tatiara Meat Company (TMC), processadora de carne ovina, por 30 milhões de dólares australianos, ou US$ 27,5 milhões. A conclusão da negociação, feita por meio da subsidiária Swift Austrália, depende do processo de due diligence (análise detalhada da contabilidade envolvida no negócio) e aprovação pelas autoridades competentes.

De acordo com fato relevante divulgado nesta terça-feira, 15, a TMC atua nos Estados Unidos, Canadá e Europa, e tem faturamento anual de aproximadamente 200 milhões de dólares australianos (ou US$ 183 milhões). Com sua aquisição, a Swift Australia se torna a maior processadora de carne ovina daquele país, com capacidade de abate de 24,5 mil cabeças por dia.