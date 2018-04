JBS vai abrir capital nos EUA A JBS Friboi, maior empresa de carne bovina do mundo, anunciou ontem ter submetido à Securities and Exchange Comission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) o pedido de registro para a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária americana JBS USA Holdings. As ações da empresa devem ser listadas na Bolsa de Nova York. Em fato relevante, a empresa diz também que apresentará à CVM e à BM&FBovespa pedido de registro de programa e de oferta pública, no Brasil, de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) nível III, referentes às ações ordinárias de emissão da subsidiária americana. A JBS USA foi criada após a compra da Swift Foods, em maio de 2007, por US$ 1,4 bilhão. A aquisição transformou a JBS na maior empresa global de carne bovina, ultrapassando as então líderes Tyson Foods e Cargill. A compra foi também a maior tacada internacional do grupo brasileiro, que depois disso ainda faria aquisições na Europa, na Austrália e também nos Estados Unidos. Hoje, o grupo conta com uma capacidade de abate de 73,9 mil cabeças por dia. A JBS é também a terceira maior produtora de carne suína dos EUA.