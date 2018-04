Jeb Bush defende fim da sobretaxa ao etanol brasileiro O ex-governador da Flórida Jeb Bush, co-presidente da Comissão Interamericana de Etanol e irmão do presidente americano George W. Bush, defendeu nesta segunda-feira a eliminação do imposto cobrado pelos Estados Unidos para entrada do álcool brasileiro no país. Segundo ele, esta taxa está limitando o crescimento do mercado. Na opinião de Jeb Bush, este é o momento de aplicar políticas globais e criar mercado interamericano para a energia renovável. Ele afirmou que os Estados Unidos cobram tarifas sobre alimentos, a fim de proteger seu mercado interno, mas não sobretaxam as importações de petróleo, nem do Canadá nem da Venezuela. "Então, é um contra-senso existir esta tarifa para o etanol brasileiro", diz ele. Jeb Bush afirmou também que, por conta do aquecimento global, existe um aumento na conscientização dos norte-americanos sobre a questão energética. Ele acredita que este fato, aliado à questão de segurança nacional, vai facilitar mudanças na legislação. Ele lembrou que o imposto tem vigência até 2009 e que no próximo ano serão realizadas as eleições nos Estados Unidos. "Este será um bom período para que a lei seja revista, porque esta é uma questão política", disse ele. Ao ser questionado sobre qual seria o verdadeiro motivo do interesse dos Estados Unidos no etanol, se era segurança nacional, aumento de comércio ou se salvar o planeta estava se transformando em um bom negócio, Jeb Bush disse que "é tudo isto e que não se deve esquecer do crescimento vigoroso da China, que pode ser um concorrente que Brasil e Estados Unidos juntos podem combater". Jeb Bush disse também que a produção em grande escala de etanol vai melhorar o padrão de vida de toda cadeia produtiva e, desta forma, impor melhores condições de trabalho em todo processo do setor alcooleiro, desde a produção até a distribuição e nos investimento em pesquisa. Ele afirmou que a Comissão Interamericana de Etanol está fazendo pesquisas em vários países da América Latina para detectar quais as tecnologias existentes para produção de etanol, o potencial de crescimento e as leis existentes em cada país. Estes relatórios serão encaminhados para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para que sejam orçados os investimentos necessários em cada região.