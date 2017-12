Jeff Bezos passa Bill Gates e se torna o mais rico do mundo

O empresário Jeff Bezos, fundador da Amazon, ultrapassou Bill Gates e se tornou hoje a pessoa mais rica do mundo, segundo levantamento da revista Forbes.

Sua fortuna estimada ultrapassou a do cofundador da Microsoft durante a manhã desta quinta-feira, por conta de um aumento no preço das ações da sua empresa de comércio online. O fundador da Amazon começou a companhia como uma loja virtual de livros e hoje já se expandiu para outras áreas da tecnologia, tendo inclusive criado a assistente pessoal Alexa

Bezos começou 2017 como a quarta pessoa mais rica do mundo e, gradualmente, foi ganhando posições conforme as ações da Amazon cresciam em valor na bolsa. Até ontem, o crescimento acumulado dos últimos 12 meses foi de 40%. Por conta disso, os investidores estão bastante animados com o futuro da companhia. Ao mesmo tempo, as ações da Microsoft, que fazem boa parte da fortuna de Gates, não tiveram um desempenho tão bom nos últimos dias, o que facilitou a acessão de Bezos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ LINK: O império da Amazon

Segundo a Forbes, o criador da Amazon mantinha fortuna estimada em US$ 89 bilhões nos últimos dias contra US$ 90 de Gates. Nós inclusive noticiamos que ele estava para superar Gates no mês passado. Com os resultados da bolsa, Bezos ultrapassou por pouco a marca dos US$ 90 bilhões e, caso alguma instabilidade nos próximos dias aconteça, ele pode voltar ao segundo lugar.

O bilionário também é dono do jornal The Washington Post, que comprou em 2013 por US$ 250 milhões.

+ THE ECONOMIST: Gigante comilona