Jereissati se opõe a independência do BC agora O governador do Ceará, Tasso Jereissati, disse hoje que se opõe, neste momento, a mudanças que propiciem uma maior indepedência do Banco Central. Apesar de admitir que não conhece a fundo o projeto de lei elaborado pelo governo, Jereissati disse que a discussão sobre o tema "é um preciosismo" e as mudanças, de certa forma, estão sendo propostas com o objetivo de acalmar o mercado externo, que vem demonstrando uma crescente preocupação com a sucessão presidencial no Brasil. "Não sou a favor de mudanças agora", disse. "Conceder poderes como os do Greenspan a um homem só, que não foi eleito, não é correto na minha opinião." Jereissati admitiu que, como um possível candidato a Presidência da República, vem sentindo uma preocupação no Exterior em relação aos rumos da sucessão presidencial. "Mas essas preocupacões são infundadas pois o Brasil tem bases sólidas, com a inflação totalmente sob controle." O governador disse também que o Fórum Social de Porto Alegre está servindo como um importante contraponto ao Fórum Econômico Mundial. "O fórum de Porto Alegre está levantando algumas questões importantes no centro de debates aqui", afirmou. "Aliás o Brasil vem há um bom tempo colocando essas questões para debate." Jereissati está participando do fórum de Davos a convite do Kennedy School, da Universidade de Harvard. Ele permanece em Davos até terça-feira.