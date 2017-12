Jerson Kelman é indicado novo diretor-geral da Aneel O atual presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Jerson Kelman, foi indicado nesta quarta para substituir José Mario Abdo na diretoria-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O mandato de Abdo encerrou-se também na quarta. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou ainda que o cargo de Abdo será exercido interinamente pelo diretor Eduardo Henrique Ellery Filho até que Kelman seja aprovado pelo Senado para a nova função e nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Kelman notabilizou-se no setor elétrico ao coordenar a equipe que diagnosticou as causas do racionamento de energia, em 2001. O documento, conhecido como "Relatório Kelman", apontou que a causa não era apenas a falta de chuvas, mas principalmente a falta de investimentos e falhas de comunicação entre os órgãos de governo, que não alertaram as autoridades máximas para o agravamento da crise. O documento é sempre citado pela ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, quando faz referências sobre a situação em que encontrou o setor elétrico. Jerson Kelman é carioca, tem 56 anos, e formou-se em Engenharia Civil em 1971. A partir de então especializou-se em questões ligadas à água. Entre 1976 e 1991 foi pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL). Foi consultor do Banco Mundial em no semi-árido nordestino e é diretor-Presidente da ANA desde dezembro de 2000, quando a Agência foi criada. Abdo permaneceu sete anos no comando da Aneel, desde que ela foi criada em 1997. Nas últimas meses, vinha criticando pontos do projeto que reestrutura as agências reguladoras. Há algumas semanas, no Senado, Abdo disse que o contrato de gestão que o governo quer assinar com as agências, e que está previsto no projeto de lei, ameaça a independência desses órgãos. O projeto, que ainda está sendo discutido nas comissões da Câmara, estabelece que a liberação de verba para as agências está relacionada ao cumprimento de metas estabelecidas pelo governo.