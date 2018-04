Jetblue dará ''seguro'' para perda de emprego A companhia aérea americana JetBlue Airways vai oferecer reembolso integral para os consumidores que perderem o emprego involuntariamente antes de viajar, no mais recente esforço para atrair os clientes dos Estados Unidos, que reduziram vários gastos à medida que a crise do crédito se intensificou. Os clientes da JetBlue que fizerem reservas até 1.º de junho (retroativo a 1.º de fevereiro) e perderem o emprego a partir de hoje são elegíveis para o programa. Os viajantes precisam pedir o reembolso no mínimo 14 dias antes do voo