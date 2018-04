Jirau: concretagem começa em dezembro O presidente da concessionária da Energia Sustentável do Brasil (ESBR), Victor Paranhos, disse que a concretagem da hidrelétrica Jirau, no Rio Madeira (RO), vai começar em dezembro. "Iniciaremos a concretagem do vertedouro em dezembro. Em janeiro de 2010, começaremos a concretagem da casa de força da margem direita do rio e em fevereiro, a da casa de força da margem esquerda'', disse o executivo à Agência Estado. Segundo Paranhos, a concessionária pretende antecipar o início de operação de Jirau para entre fevereiro e abril de 2012, antes do prazo estabelecido no contrato de concessão, que é janeiro de 2013.