João Paulo promete ajudar bancários a retomarem negociações O presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, disse que vai ajudar os bancários em greve a retomar as negociações com os donos de bancos, informou a comissão de bancários que se reuniu, na tarde desta terça-feira, com o deputado. O presidente da Câmara deverá conversar com o presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, e da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), Márcio Cipriano, para tentar que patrões e empregados voltem à mesa de negociação. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Bancários da CUT, Wagner Freitas, as entidades dos trabalhadores também vão tentar uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele, assim como João Paulo, ajude na reabertura das negociações. A greve completa 22 dias nesta quarta-feira.