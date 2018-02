Joaquim Levy deveria seguir exemplo da Grécia, defende professor da USP

O que pode acontecer se um partido de esquerda radical como o Syriza, da Grécia, vencer as eleições para a presidência no Brasil em 2018? O professor de economia Paulo Feldmann, da USP, afirma em artigo especial para o portal de economia do Estadão que isso pode vir a acontecer, se o governo da presidente Dilma Rousseff insistir nas medidas de ajuste fiscal.

Segundo ele, a vitória do partido radical de esquerda Syrisa na Grécia deve-se aos 'remédios amargos' impostos ao país nos últimos anos, que elevaram as taxas de desemprego. Uma alternativa, diz o professor, seria adotar no Brasil medidas iguais às da Grécia: taxar as grandes fortunas e instituir um imposto muito alto sobre heranças.

Ele argumenta que os gastos do governo brasileiro com juros equivalem a toda economia que o ministro Joaquim Levy se propõe a fazer aumentando os impostos e cortando os gastos sociais.

Leia a íntegra do artigo:

"E se o Syriza ganhar a eleição no Brasil em 2018?"

Paulo R. Feldmann (*)

"Pela primeira vez um partido de extrema esquerda vence uma eleição em um país da Zona do Euro. O Syriza venceu a eleição de domingo na Grécia e vai governar o país nos próximos anos. A causa desta vitória foram os remédios amargos que a Grécia teve que engolir nos últimos anos que resultaram numa das maiores taxas de desemprego do mundo - a quarta parte da população está desempregada.

Sem contar que também a quarta parte da população vive ou abaixo ou muito próxima da linha de pobreza. Essa população, extremamente insatisfeita com as medidas de austeridade que vinham sendo tomadas pelo governo anterior elegeram Alexis Tsipras, o presidente do Syriza, e o colocaram como novo primeiro ministro da Grécia.

Tomou posse e anunciou que seu primeiro ato será ir a Bruxelas comunicar aos bancos europeus o fim das medidas de austeridade.

Sintomático que no Brasil a presidente Dilma reúne pela primeira vez seu ministério para anunciar que as medidas de austeridade anunciadas pelo Ministro Joaquim Levy devem se intensificar por aqui.

O que Tsipras do Syrisa está dizendo é que pagar juros aos bancos europeus não é mais a sua prioridade e que vai até deixar de pagar parte da dívida (fala-se na metade da mesma) já anunciando uma moratória, ou calote como alguns preferem dizer. Diz ele que entre pagar a divida aos bancos e melhorar a vida dos gregos ele optou pela 2ª opção.

Já no Brasil os bancos podem ficar tranquilos por que não só as taxas de juros estão em franco processo de alta como renegociar a dívida pública está completamente fora da agenda.

Interessante notar que o aumento na taxa de juros no Brasil neste ano de 2015 causará um aumento enorme nos gastos governamentais pois é ele próprio quem tem que honrar essa dívida. Aliás esse aumento de gastos com juros é equivalente a toda economia que Joaquim Levy se propõe a fazer aumentando os impostos e cortando os gastos sociais.

Dilma e Levy deveriam prestar mais atenção ao que Tsipras pretende fazer. Acabar com as medidas de austeridade é só o começo. Ele disse na campanha que vai taxar as grandes fortunas e instituir um imposto muito alto sobre heranças. Por que não faze-lo no Brasil?

É justo que uma parte da classe C e os bilionários tenha a mesma alíquota de imposto de renda os já tradicionais 27,5 %? E o imposto sobre herança sozinho poderia atender um terço do rombo que o Ministro Levy se propõe a resolver.

Afinal, não seria prudente começar adotar algumas dessas medidas por aqui antes que surja um Partido Syriza do Brasil e ganhe as eleições de 2018?"

* Paulo R. Feldmann é professor da Faculdade de Economia da USP